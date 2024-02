Tymczasem w "Dzień Dobry TVN" WPADKA ZA WPADKĄ. Najpierw zawiodła technologia, potem gość wytknął Skórzyńskiemu błąd...

Wpadka za wpadką w "Dzień Dobry TVN". Wytknął Skórzyńskiemu błąd na antenie

Czwartkowe wydanie śniadaniówki TVN-u niestety nie zaczęło się dla Ewy Drzyzgi i Krzysztofa Skórzyńskiego szczęśliwie. Po przywitaniu się z widzami gospodarze programu połączyli się z Żanetą Rosińską , która miała przedstawić na antenie prognozę pogody. Niestety pojawiły się problemy techniczne, przez co nie byliśmy w stanie usłyszeć, co mówi.

Słuchajcie, mnóstwo takich rzeczy nam się zdarzało w historii telewizji. To jest telewizja na żywo. To był najlepszy dowód na to, że to jest telewizja na żywo - powtarzał.