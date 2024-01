Wpadka w "Dzień dobry TVN". Wywiad z Anną Czartoryską-Niemczycką NAGLE przerwany. "Technologia nie jest jeszcze doskonała"

Tak jest 49 min. temu zgłoś do moderacji 14 4 Odpowiedz

Dzień dobry TVN to taki program dla snobów Jak mieszkają gwiazdy Gdzie wyjeżdżają na wakacje Jak się ubierają Co słychać na czerwonym dywanie Odrealniony program dla bogatych ,nic z życia normlanych zwykłych ludzi Co mnie obchodzi co robi bogaczka Czartoryska🤦🤦🤦