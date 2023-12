Największe WPADKI 2023: uśmiercenie polskiej wokalistki, udawany angielski Joanny Krupy, walka Dominiki Chorosińskiej o miejsce w Sejmie (ZDJĘCIA)

Sytuacji opolskiego skandalu nie da się opisać. Dowiedziałam się o moim "uśmierceniu" od zbulwersowanych fanów. Nie mam słów na to zajście. (...) TVP nigdy nie kontaktowała się ze mną. A w Opolu, w którym wystąpiłam trzy razy i zostałam dwukrotnie nagrodzona, nie ma nawet po mnie śladu (wielu fanów o to się upominało i upomina). Sumując wszystko, odbieram to jako wielki skandal - opisywała na łamach Plejady wzburzona artystka.