Tymczasem w TVP: wystrojona jak stróż w Boże Ciało Katarzyna Cichopek dokazuje na urodzinach... Bayer Full (ZDJĘCIA)

Adrian 6 min. temu

Czekam do wyborów. Co wtedy zrobią taka Ogórek, jakimek,Norbi, pożal się Boże cholecka,czy też reszta dziennikarzyny po szkole od ojca Tadeusza. Na wszystkich szczują nienawiścią kiedy na nich nie przełączysz a potem szlochy, że może w TVN by fakty prowadzili. Nie twierdzę, że inna tv jest dobra ale oglądając sobie ostatnio samą TVPiS to mnie🤢🤢🤢🤢i to ogląda moja babcia ciocia i nie wiem co w ich głowach siedzi nimi tak szybko się manipuluje😞😞