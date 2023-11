Tymczasem w "Wiadomościach": laurka dla TVP i przerażeni widzowie odcięciem finansowania stacji. "ZBRODNIA na kulturze narodowej"

Temat przyszłości TVP i jej pracowników został poruszony w poniedziałkowym wydaniu " Wiadomości " . Kanwą do stworzenia materiału była wypowiedź Pauliny Hennig-Kloski z Polski 2050, która w jednym z wywiadów wspomniała o pozbawieniu nadawcy publicznego finansowania . Przypomnijmy, że tylko w zeszłym roku Telewizja Polska została zasilona prawie 3 miliardami (!) złotych z państwowej kasy .

"Jedną z pierwszych poprawek budżetowych nowego rządu będzie pozbawienie Telewizji Polskiej finansowania" - zapowiada Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050. To przepis polityków, aspirujących do stworzenia przyszłego gabinetu na przejęcie narodowych mediów, a na to nie zgadzają się Polacy - zapowiedziała materiał Jakuba Krzyżaka gwiazda TVP, Edyta Lewandowska.