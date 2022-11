Tymczasem w willi Małgorzaty Rozenek: Tadeusz zapakował Henia Majdana DO WALIZKI... (ZDJĘCIA)

gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 322 44 Odpowiedz

W dzieciństwie różne ciekawe pomysły przychodzą do głowy i to się nazywa kreatywność. Można się bawić i cieszyc czymś, co dorosłemu by do głowy nie przyszło. Każdy kiedyś coś takiego wymyślił i się świetnie bawił. Nie róbcie afery tam gdzie jej nie ma.