Małgorzata Rozenek i jej rodzina przebrali się za bohaterów serialu "WIKINGOWIE". "Fanka" z niepokojem o minie Henia: "Wygląda na PRZERAŻONEGO" (FOTO)

Małgorzata Rozenek przykłada szczególną wagę do wszelakiej maści świąt, które są dla niej świetną okazją do tego, by zapozować do kolejnych rodzinnych zdjęć. Nie inaczej jest w przypadku Halloween. "Perfekcyjna" już od kilku dni chwaliła się udekorowaną w pająki, dynie i czaszki willą oraz z ekscytacją zapowiadała tegoroczny kostium. Choć nie chciała zbyt wiele zdradzać, pokazała kilka ujęć zza kulis sesji zdjęciowej i ujawniła, że w tym roku spełnią halloweenowe marzenie Radka.

W poniedziałkowy wieczór Gosia w końcu zaspokoiła ciekawość fanów, publikując efekty tegorocznych przebieranek. Jak się okazuje, "megaseksowną" rodziną, w którą pragnął wcielić się z rodziną Radzio, jest... klan wikingów z serialu "Wikingowie". Na opublikowanych przez 44-latkę zdjęciach widzimy, że w przedsięwzięcie zostały zaangażowane nie tylko pociechy pary, ale także i czworonogi.

Halloween 2022. Ragnar, Lagertha, Wieszcz, Floki, Dzidziuś Vikinga i #gangmajdana jako #ganglodbroka. Kto widział "Wikingów", ten wie - pisze z dumą celebrytka, następnie przekonując, że dla niej i jej bliskich Halloween ma "głębsze znaczenie":

Co roku czekamy na ten dzień. Rozmawiamy, planujemy, bawimy się nim. Wybór postaci, zawsze ma dla nas głębsze znaczenie. To nas wzmacnia jako rodzinę i staje się pretekstem do ważnych rozmów. Jesteśmy silni naszą miłością. Wzmacniani każdym trudnym doświadczeniem. Równi sobie i nie do zabicia, bo miłość jest najlepszą tarczą. Miłości nam wszystkim. #happyhalloween - kończy swoje głębokie przemyślenia na temat przebierania się.

Jak można się domyślić, nowa sesja Majdanów wywołała żywe reakcje wśród fanów.

Jak co roku dajecie czadu! Bosko; No, odlot! Każdy pretekst do rodzinnej zabawy jest świetny; Mega; Obłędnie to wyszło; Mistrzostwo! - zachwycali się wielbiciele pomysłowości Goni.

Nie zabrakło jednak kilku mniej przychylnych komentarzy. Kilka osób zwróciło uwagę na minę Henryka. Na jednej z fotografii chłopiec zdaje się być bowiem nieco wystraszony.

Maluch wygląda na przerażonego - zauważyła jedna z internautek, na co Rozenek nie omieszkała błyskawicznie odpowiedzieć:

Widziałaś kiedyś uśmiechniętego wikinga? - odpisała błyskotliwie.

Zobaczcie zdjęcia. Jak oceniacie Majdanów w roli wikingów?

Przypominamy, że w zeszłym roku mogliśmy ich oglądać ucharakteryzowanych na członków rodziny Addamsów.

