Tymon Tymański przed laty związał się z 15-letnią córką przyjaciela. "Bywało, że musiałem przedstawiać się JAKO TATA"

Allyn 29 min. temu

Przypomnijcie jeszcze o Kydryńskimi-synu i jego wypadach do Afryki. Ludzka pamięć jest krótka, zwłaszcza w dobie zalewania nas informacjami. Niektóre warto przypominać, jak te, bo Tymański to też żaden aniołek. Co z Wami, faceci? Co widzicie w dzieciach?