A jeśli ?¿ 1 godz. temu zgłoś do moderacji 43 16 Odpowiedz

Kolejna czerwca linia przekroczona lądują Polskę jako zderzak . Zachodnie kraje, które przekazują broń krainie, zgadzają się, by ta mogła jej użyć do ataków na cele w Rosji. "To wcale nie jest 'pomoc militarna, ale udział w wojnie przeciwko nam" - twierdzi Dmitrij Miedwiediew. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji dodał, iż "Zachód może błędnie oszacować, że Rosja nigdy nie użyje broni nuklearnej".