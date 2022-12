Tymoteusz Puchacz walczył o względy Julii Wieniawy już dwa lata temu! Wtedy dostał kosza...

Z opublikowanej przez nas fotorelacji wynika, że Julia tego wieczoru miała wyjątkowo dobry humor. Aktorka, w przerwie na imprezowego dymka, oddała się tańczeniu w towarzystwie Puchacza . Piłkarz pozwolił sobie również na odrobinę czułości i wtulając się w Julię, ochronił ją przed siarczystym mrozem. Imprezowicze w towarzystwie znajomych pomknęli do taksówki, aby kontynuować nocne wojaże.

Warto przypomnieć, że Tymoteusz Puchacz już dawno zabiegał o uwagę Julii Wieniawy . Obrońca Lecha Poznań w 2020 roku nagrał swój utwór w ramach popularnego wówczas #Hot16Challenge i nominował do wyzwania właśnie Julkę, mówiąc przy tym, że w ten sposób "spełnia marzenia kumpli". Niedługo później 23-latek pojawił się w internetowym programie "Hejt Park", gdzie pozwolił sobie na publiczne komplementowanie Wieniawy.

Jestem wielkim fanem, śledzę ją w mediach, muzycznie, aktorsko. Także z tego miejsca pozdrawiam Julię Wieniawę. Też chciałbym wiedzieć, co u niej słychać, może się kiedyś dowiem, żywię taką szczerą nadzieję - mówił w październiku 2020 roku.

W tym samym wywiadzie Puchacz wyraził swoje zdegustowanie przegraną Wieniawy w "Tańcu z Gwiazdami". Kolejnym krokiem w zalotach piłkarza były niewinne komentarze pod instagrmowymi postami Julii. W podrywie postanowili pomóc nawet fani sportowca , którzy oznaczali go pod licznymi zdjęciami piosenkarki, a nawet próbowali namówić ją na wycieczkę po Poznaniu w towarzystwie Tymoteusza . Wtedy Julka wyraziła swoją dezaprobatę wobec medialnych zaczepek i sugestii.

Temat "shipowania" wokalistki i obrońcy Lecha Poznań wrócił w tegoroczne wakacje, przy okazji nagrywania odcinka serii "Po gwizdku". Puchacz zapytany o Wieniawę lekko się obruszył, licząc na to, że temat jego nieudanego podrywu został już zapomniany . Piłkarz tłumaczył, że tak naprawdę docenił wtedy jedynie talent Julii.

No, nijak to było. Powiedziałem w wywiadzie kiedyś, że jestem fanem jej talentu. I dalej jestem fanem jej talentu muzycznego, po prostu performance'u jej ogólnie w mediach i generalnie, i to cała historia - tłumaczył.