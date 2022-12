Tak wyglądało spotkanie Julii Wieniawy z Tymoteuszem Puchaczem: Tańce przed klubem i wymiana czułości (ZDJĘCIA)

Laura 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Opanujecie się z tą krytyką Julii .Wasze córki mogą podobnie imprezować jak Julia a o tym nie wiecie ...Dobrze ,że ma mamę i siostry to zawsze dostanie wsparcie .Dzięki temu ma silny charakter .Julia przyciąga uwagę facetów bo ma ciekawą, magnetyczną osobowość.Tylko mogą też interesować się nią dla lansu ,kasy... To akurat przykre...Według mnie jest też bardzo ładna .Nie ma tak banalnej urody jak Gąsiewska. Nie jest też zbyt niska .Taka akurat .Jest młoda ,ambitna więc może nie być gotowa na poważniejszy związek .To jej wybory .Poza tym z Puchaczem nic jej nie łączy zwykły znajomy nic więcej .Przytuliła się bo było jej zimno.Świetnie się bawiła jak z innymi znajomymi.Także opanujcie się z krytyką .Jeśli zakocha się na zabój przystopuje z karierą i to będzie zauważalne.Teraz korzysta na maxa by rozwijać się wszechstronnie w różnych dziedzinach. Tyle.