U Bieberów bez zmian. Elegancka Hailey i podążający za nią Justin w rozchełstanej stylówce, zmierzają na event kosmetyczny

Justin Bieber i Hailey Bieber od lat są razem. Mimo że parze nie wróżono świetlanej przyszłości, to oni wciąż trwają u swojego boku. Nie oznacza to jednak, że w mediach nie słychać o rzekomych konfliktach w ich małżeństwie. Ostatnio ten temat znów jest na czasie. Wszystko zaczęło się od tego, że piosenkarz przestał obserwować żonę na Instagramie. Później, jak wyjaśnił, okazało się, że to tajemniczy haker włamał się na jego konto i usunął Hailey z grona obserwujących.