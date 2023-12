U Deynn i Majewskiego ZGODA?! Daniel wrócił do domu, a tajemniczych wiadomości ciąg dalszy: "W końcu wyszło słońce"

Drama Deynn i Majewskiego zostanie najpewniej zapamiętana jako jedno z najbardziej kuriozalnych wydarzeń celebryckiego światka 2023 roku. Celebryci już od dłuższego czasu niby to sygnalizują, że jest u nich beznadziejnie, niby to jednak nie chcą powiedzieć niczego konkretnego . Trochę przerzucają się wzajemnie oskarżeniami, trochę nie. Teraz zaistniała jednak szansa na to, że być może z końcem roku odpoczniemy od kolejnych wywodów.

Majewski wrócił do domu. Czy to koniec afery?

Gdy już wszyscy myśleli, że Deynn i jej druga połówka jako tako się ogarnęli i zasiedli razem do wigilijnego stołu, Majewski znów zaczął wrzucać do sieci enigmatyczne wiadomości. Tym razem sugerował, że cierpi w samotności, podczas gdy to jego partnerka uparcie wietrzy brudy na widoku publiki. Jak mogliśmy przypuszczać, konflikt rozogniał na nowo. A tu niespodzianka, Daniel zaczął wrzucać do sieci fotki z domu, w którym mieszka razem z Deynn, a w którym to ponoć dawno już nie był widziany.