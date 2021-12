Ubiór w Operze: Marianna Schreiber BEZ STANIKA wije się przy balustradzie Teatru Narodowego (ZDJĘCIA)

Pod koniec listopada Marianna Schreiber pojawiła się na gali wręczenia Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego. Celebrytka starannie zadbała wówczas o ty, by skupić na sobie uwagę fotoreporterów i na event przybyła wystrojona w kusą kreację.

Dzień przed wypadem do Opery Schreiber zapowiedziała instagramowym fanom, że tym razem zamierza zaprezentować się w eleganckim wydaniu. W piątek nie zapomniała więc pokazać światu wieczornej stylizacji.

Na premierę "La Boheme" celebrytka wybrała się w cekinowym garniturze i prostych, czarnych szpilkach. Żona ministra postanowiła dodać eleganckiemu zestawowi nieco pazura i pod marynarkę z głębokim dekoltem nie założyła biustonosza. Cały look uzupełniła również drapieżną fryzurą i zmysłowym makijażem.

Schreiber bez wątpienia czuła się w swojej stylizacji wyjątkowo swobodnie. Jak przystało na aspirującą modelkę, nie odmówiła sobie instagramowej sesji zdjęciowej w Operze. Celebrytka dała się nieco ponieść fantazji i zaprezentowała obserwatorom nagranie, na którym dostojnym krokiem schodzi po schodach Teatru Wielkiego, a po chwili zmysłowo opiera się o balustradę. Fani Marysi mogli również podziwiać, jak ta z teatralnie odchyloną głową i zamkniętymi oczami całą sobą chłonie kulturę wysoką - co zresztą jedynie potwierdził dołączony przez nią do zdjęć opis.

Wczoraj o godzinie 19.00 odbyła się premiera w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej : "La Bohème" Giacoma Pucciniego w reżyserii Barbary Wysockiej. "Muzyka Pucciniego mówi o labiryncie wielkiego miasta i jednostkach zagubionych w tłumie i ich przeplatających się historiach". W pamięć wryło mi się także jedno stwierdzenie, które tam zostało wyśpiewane : "Tylko ten, co umie czytać w sercu, wie co to miłość". Niesamowicie się z tym stwierdzeniem utożsamiam - napisała.