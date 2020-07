Ubrana w bikini Ewa Minge strofuje podróżujących rodaków: "Życzę na tyle rozumu, aby nie przywieźć w walizce korony" (FOTO)

Koronawirus. Kwarantanna. Ewa Minge i jej krawcowe szyją maseczki

Nie mam i nigdy nie miałam wielkokwiatowych marzeń w kwestii pałaców, hektara ogrodu itp. historii. Może dlatego los tak szczodrze podsunął mi wszystkie wymiary i najbardziej wyszukane kształty. Dom mam zwyczajny, jak na moje potrzeby i tak zbyt duży, bo większość życia spędzam w dwóch pokojach - zapewnia skromnie i dodaje: Ale w tym roku pandemia i ograniczenia wolności, które złowrogo wracają w podświadomości, bo nie potrafimy odpowiedzialnie z tej wolności korzystać, pokazują, jak cennym skarbem jest własny kawałek nieba, jak dużo łatwiej jest znieść brak urlopu z różnych przyczyn, pod własnymi świerkami. Doceniamy rzeczy oczywiste na co dzień, kiedy stają się one komfortem, przedłużeniem wolności, która smakuje nawet boso, byle na miękkiej trawie - rozprawia Ewa. Tak dużo doświadczyłam organoleptycznie, że potrafię na faktach, bez hipotezy powiedzieć po przeżytym półwieczu, że człowiekowi aż tak dużo do szczęścia nie trzeba, a jedyne czego nie potrafimy przyjąć z uśmiechem, to utrata wolności.