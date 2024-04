Uchwycono, jak Meghan Markle sugeruje kobiecie, by ta nie pozowała obok księcia Harry'ego. Internauci nie mają słów: "ŻENUJĄCE" (WIDEO)

Lola 15 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Kobieta mogła stanąć obok meghan z innymi kobietami więc nie widzę problemu natomiast mnie zastanawia to czemu oni nadal są traktowani jak arystokracja i mianowani tytułami. Przecież nie pracują dla monarchi, zrzekli się tego życia i wyjechali do USA gdzie meghan jest tylko marna ex aktorzyna. A oni nadal ubierają sie i stylizują na członków krolewskiego rodu.karol powinien to uporządkować ale myślę że zrobi to will gdy tylko siadzie na tronie.