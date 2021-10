Uczestnicy "Gogglebox" ZAŁAMUJĄ RĘCE nad popisami Izabeli Małysz w "Tańcu z gwiazdami": "K*rwa, SŁABO"

Krótki pobyt Izabeli Małysz w "Tańcu z gwiazdami" generował też dziesiątki komentarzy. Niektórzy twierdzili, że jest faworyzowana ze względu na męża, inni z kolei doceniali jej pracowitość i upór w walce o Kryształową Kulę. Jej tańce od początku były jednak oceniane dość surowo i to zarówno przez jurorów, jak i przez widzów.

Choć od momentu, w którym Iza opuściła program, minęło już trochę czasu, to teraz na jej kroki i kroczki na słynnym parkiecie postanowili zareagować uczestnicy "Gogglebox. Przed telewizorem" . W ramach "programu o oglądaniu programów" wyemitowano fragmenty występu Małysz w jednym z odcinków, gdy tańczyła do piosenki Sandry "Maria Magdalena".

Ja się na tańcu nie znam, ale patrz na to... no patrz... proszę cię - krytykował z wyraźnym dystansem Mateusz "Big Boy" Borkowski do kolegów z kanapy.