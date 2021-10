Izabela Małysz prezentuje wyrzeźbioną sylwetkę na wakacjach w Chorwacji (FOTO)

Izabela Małysz szybko się przekonała, że decyzja o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" wiąże się nie tylko z popularnością, ale także intensywnymi treningami, na które trudno wejść z marszu. Przygotowania do tanecznego show wiązały się dla niej z trudnym do zniesienia bólem, przez który nawet wylądowała w szpitalu. Gdy żona Małysza w końcu poczuła, że wykonała swój najlepszy taniec, odpadła z programu.

Taneczna partnerka Stefano Terazzino dopiero po kilku dniach od nieprzychylnej decyzji jurorów i widzów gotowa była podsumować to, co wydarzyło się w jej życiu przez ostatnie tygodnie. Zrobiła to, gdy wyjechała na wakacje.