Uczestnik "Jeden z dziesięciu" zaliczył POWAŻNĄ WPADKĘ! Zapytano go, "kto jest prezydentem Rosji" (WIDEO)

Program "Jeden z dziesięciu" i jego prowadzący Tadeusz Sznuk to dla wielu ikony telewizji. Słynny teleturniej gości na antenie już od 1994 roku, a dziś, po zrealizowaniu 137 edycji, chętnych do udziału nadal nie brakuje. Sam format zyskał w pewnych kręgach status niemal kultowego.

Wpadka w "Jeden z dziesięciu". Kto jest prezydentem Rosji?

Jak to zwykle bywa, w tym czasie odnotowano wiele zabawnych momentów i drobnych wpadek, które ku uciesze internautów do dziś krążą po sieci. Tak było w przypadku pana Jerzego, który niegdyś zdecydował się na udział w słynnym formacie.

Putin to się zgadza, ale Władimir - poprawił go Sznuk, oczywiście po utracie szansy.

Choć wszystko działo się kilka lat temu i był to zupełnie inny rozdział w historii świata, to wspomniany fragment do dziś przewija się przez kompilacje publikowane na YouTubie i TikToku. Tym razem przypomniano sobie o nim właśnie z racji popularności w drugim z wymienionych serwisów, a internauci mają ubaw do dziś.