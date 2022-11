Uczestnik "Nasz nowy dom" próbował odebrać sobie życie. "Nie wytrzymał presji i posunął się do najbardziej tragicznego kroku"

Lucy 42 min. temu zgłoś do moderacji 75 0 Odpowiedz

Ojeju, wczoraj oglądałam ten odcinek... cięzkie życie od samego początku miał ten chłopiec. mama go porzuciła, do babci zdecydował się mówić mama, bo mówił, że jest lepsza niż jego rodzona matka. wyglądało, że wszystko już idzie ku lepszemu. :( dobrze, że żyje, współczuję, że musiało do tego dojść, że stracił nogę.