Blanka Lipińska DRWI z Katarzyny Dowbor i ekipy programu "Nasz nowy dom": "Chałupa za 10 dni SIĘ ROZLECI"

Ally 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ludzie, czy Was pebauo? To był żart. Wiecie co to żart? Albo sarkazm? W czasie jej instastory ktoś rzucił ŻARTEM, że jeśli chce się jak najszybciej wprowadzić do swojego domku w lesie, to powinna zaprosić Dowbor. Dodam, że domek Blanki wymaga pełnego remontu od podstaw, więc akcją niewykonalna do Świąt, a o ten termin chodziło. Blanka na ten ŻART odpowiedziała również ŻARTOBLIWIE, że chałupa rozleciałaby się po 10 dniach. Poza tym pominę już, że niewiele się myliła co do jakości remontów Pani Dowbor. Dajcie se na luz, błagam. Bo wychodzicie na pacanów.