Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był rozczarowany wyglądem partnerki. Internauci są ZBULWERSOWANI

Uczestnik "Ślubu od pierwszego wejrzenia" był rozczarowany wyglądem partnerki

Chcę tylko powiedzieć, że jesteś absolutnie piękną, silną, olśniewającą kobietą i jestem pewna, że będzie wielu przystojnych facetów, którzy chcą cię traktować tak, jak na to zasługujesz; Szczerze mówiąc, wkurza mnie to, jak o tobie mówili. Jakby zaoferowali mu nieatrakcyjną dziewczynę. Jesteś o wiele bardziej atrakcyjna i powinien on czuć się szczęśliwy; Jesteś taka piękna! Mam nadzieję, że nie czujesz się źle z powodu jego komentarzy, bo on nie dorównuje ci do pięt - pisali internauci.