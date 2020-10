Jessica Mercedes nie szczędziła swojemu chłopakowi czułości

Początek tego roku nie był łaskawy dla Jessiki Mercedes. Po wybuchu "afery metkowej" w Veclaim, notowania właścicielki marki mocno spadły. Po kilku płaczliwych tygodniach Jessica wróciła jednak do działania i dziś z determinacją przekonuje swoich fanów, że tworzy jakościowe produkty. Firma Jess planuje niebawem wypuścić nowy "drop", ponoć największy do tej pory. Wygląda więc na to, że biznes szafiarki znów dobrze prosperuje...