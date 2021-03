Glorianka o wakacjach w Meksyku: "NARKOTYKI są na wyciągnięcie ręki! Mnie to WRĘCZ OBRZYDZA"

Seya 11 min. temu zgłoś do moderacji 19 3 Odpowiedz

Wiem że mnie starsi ludzie tu zjadą ale napisze swoje : narkotyki są dla ludzi! Wszystko oprócz dopalaczy, heroiny i mocnej trawki. Jak ktoś nie ma umiaru i wali co popadnie to ma problem. Mi sie zdarza, jestem młoda, lubie rzadko coś zarzucić, poimprezować. Studiuje i pracuje na to sama😉 Moje głupoty i moja młodość. Smieszą mnie wywody takich lasek które same nie były święte a teraz udają cnotliwe XD Jest to żałosne. Rocznik 95 pozdrawia.