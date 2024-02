Uduchowiana Anna Wendzikowska rozprawia o mocy WSZECHŚWIATA. Nie każdemu spodobały się jej słowa

Jakiś czas temu Annie Wendzikowskiej przytrafiła się niemiła niespodzianka . Dziennikarka planowała odwiedzić pewien kompleks świątynny w Kambodży. Po sprawdzeniu wymaganych dokumentów celebrytka doszła do wniosku, że wietnamska wiza nie jest potrzebna. Niestety okazało się, że jeśli chce odebrać i nadać bagaż, musi ją posiadać. To zaważyło na tym, że Anna musiała zmienić swoje plany.

Jakbym przeczuwała, co nastąpi . No i wykrakałam... nie poleciałam. Moje marzenie o Angkor Wat musi poczekać do kolejnego razu - żaliła się wówczas na Instagramie.

Anna Wendzikowska odpowiada na komentarz internautki dotyczący Boga

Każdy może wstawić dowolnie w to miejsce to, w co wierzy.. a jak to zwał tak zwał, chodzi o to samo - odpisała.