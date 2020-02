Uduchowiona Jenna Dewan pali białą szałwię i modli się do kryształów podczas baby shower! (ZDJĘCIA)

Do Agre: 2 godz. temu zgłoś do moderacji 13 2 Odpowiedz

Witaj. Jestem Pola i przeczytałam Twój komentarz. Może już Cię tu nie ma,może tego nie przeczytasz,ale zaryzykuję. Nie zawsze w życiu jest dobrze. Brzmi to jak absurd i jak najbardziej oczywista rzecz,ale właśnie takie świadomości przychodzą z trudem. Pomysł co lubisz,zacznij to robić,zadbaj o siebie,postaw sobie masaz,weekend w spa,ostry trening z trenerem,fryzurę czy dobry obiad w lokalnej restauracji. Kto ma być to będzie,jeżeli będziesz skupiona by iść wyżej i wyzej,to w końcu znajdziesz się na szczycie i odbicie się od dna nie będzie Twoim problemem. Najważniejsza w tym wszystkim jest miłość do siebie,mówienie do siebie,swojego ciala i duszy z miłością. Nie pozwol gnojkom Cię źle traktować,rodzinie czy przyjaciółkom. Zasługujesz na wszystko co najlepsze i masz byc dla siebie najważniejsza. Masz się poświęcac,ale nigdy nie kosztem siebie. Jestem wprawdzie młoda,mam 21 lat,ale uwierz mi,to tak naprawdę jedyna formą przetrwania. Zdrowy egoizm,terapia,sport, zdrowa żywność i tłumaczenie sobie,że to wcale nie Apokalipsa a tsunami,pozdrawiam Cię Alu. Pola G.