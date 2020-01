Channing Tatum ciepło o Jennie Dewan: "Nie ma piękniejszego człowieka od Jessie J. I tak, dotyczy to również mojej byłej"

W grudniu światowe media obiegła wiadomość o rozstaniu Jessie J i Channinga Tatuma. Choć gwiazdorzy zapewnili, że odtąd łączyć ich będzie tylko przyjaźń, szybko okazało się, że nie wytrzymali bez siebie zbyt długo. W piątek wokalistka i aktor pojawili się wspólnie na gali MusiCares Person of the Year, tym samym dając do zrozumienia, że znów są razem. Na zdjęciach, które trafiły do sieci, widzimy, jak szczęśliwi Jessie i Channing pozują przed obiektywami fotoreporterów.

Również za pośrednictwem instagramowego profilu Tatum zdecydował się potwierdzić, że wraz z ukochaną na dobre zażegnali kryzys. Amerykanin pokusił się o wspólne zdjęcie z partnerką. Na zamieszczonej fotografii widzimy, jak przebrani za jednorożce gwiazdorzy nie szczędzą sobie czułości. Niestety, nie wszyscy cieszą się z szybkiego powrotu do siebie tej dwójki. Wśród fanów Channinga są i tacy, którzy chętniej widzieliby go u boku byłej żony:

Jenna bardziej by do Ciebie pasowała - wytknęła niegrzecznie jedna z internautek.

Na odpowiedź 39-latka nie trzeba było długo czekać. Mężczyzna w obszernym komentarzu bezpośrednio zwrócił się do obserwatorki, dając do zrozumienia, co myśli o jej wypowiedzi:

Hej Alex, zwykle nie odpisuje na tego typu wiadomości, ale wydajesz się być jedną z tych bezmyślnych osób. Dlaczego nie pomyślisz o tym, co robisz? To jest bolesne. Jeśli nie potrafisz na moim profilu wyzbyć się nienawiści i wspierać pięknej kobiety, jaką jest Jessie, to stąd spadaj. Nikt Cię tu nie chce. Zwłaszcza ja - czytamy na profilu ukochanego piosenkarki.

W dalszej części wywodu, zakochany po uszy Channing stwierdził, że nie ma bardziej zachwycającej osoby niż Jessie. Aktor dosadnie dał do zrozumienia, że nie dorównuje jej nawet jego była żona:

Nie ma piękniejszego człowieka od Jess. I tak, dotyczy to również mojej byłej. To, co piszę, to czyste fakty - zdecydował się nie owijać w bawełnę.

Jak można się domyślać, po jakimś czasie komentarz gwiazdora zniknął z profilu. Co więcej, Tatum zupełnie wyłączył możliwość komentowania pod selfie z ukochaną.

Myślicie, że ochłonął i stwierdził, że się nieco zagalopował?