Marcelina Ziętek ogłasza: "Jestem SZCZĘŚLIWIE ZAKOCHANA"

Hejt zawsze mnie dotykał, w dużo mniejszym stopniu niż teraz. Kiedyś to były jakieś pojedyncze słowa, oczywiście związane z byciem miss: 'Jak miss, to głupia", co nie jest prawdą, bo to jest bardzo ciężka praca, żeby przejść przez cały ten kurs (...) To mnie kiedyś dotykało w jakimś stopniu, byłam młoda - wspominała Ziętek.