Marcelina Ziętek chwali się bukietem czerwonych róż od Piotra Żyły. Słodko?

Mogli by się tak nie obnosić z tym wszystkim. Ewidentnie prowokują Justynę. Nie żebym jej broniła ale uważam że nie jest to na miejscu. Niech się ta nowa Żyły zajmie dziećmi przez tydzień to zobaczymy wtedy jaka będzie mądra. Zawieźć do szkoły przywieźć. Zrobić jedzenie. Uprać rzeczy. Przypilnować lekcji. A jak chore pójść do lekarza a potem siedzieć z nimi przy łóżku i je leczyć. Wstawać w nocy.