Justyna Żyła udziela BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Piotrowi Żyle i Marcelinie Ziętek?! "Życzę SZCZĘŚCIA!"

Postmałżeńskie perypetie Justyny i Piotra Żyłów regularnie trafiały na czołówki gazet przez ostatnie lata. Ostatni rozdział tej epopei skupiał się na rzekomym "podprowadzeniu" samochodu, przez co Justyna zmuszona była wozić dzieci do szkoły sankami . Wygląda jednak na to, ze już niedługo przyjdzie nam pożegnać się z newsami na temat burzliwej relacji pary byłych małżonków. Stała się bowiem rzecz niespodziewana - Justyna oficjalnie złożyła życzenia szczęścia Piotrowi i jego nowej partnerce, Marcelinie Ziętek .

Party postanowiło skontaktować się w tej sprawie z Justyną Żyłą, która jak do tej pory miała wiele do powiedzenia na temat nowej relacji byłego męża. Odpowiedź "piorącej brudy do czysta" wiślanki na pytanie o ewentualny ślub Piotra i Marceliny była niemożliwa do przewidzenia.