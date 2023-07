Ujawniono BEZPOŚREDNIĄ PRZYCZYNĘ ŚMIERCI Lisy Marie Presley

Lucyfer 27 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Ha ha ha Nadmiar pieniędzy cie zabije ,Pijondze szczyńścio nie dajo lepi jeść sucho kropkę i popijać mlekiem wtedy brzuszek jes hudy i się żyje a pijondze to Demon stać cie na wudke piwo ćpanko a potem do gliny he he he he he!