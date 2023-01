Priscilla Presley podważa testament Lisy Marie! "Podpis jest niezgodny z jej zwyczajowym podpisem"

Bangladesz 13 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

Nic nowego - toksyczna matka zdziwiona, że jednak nie była dla dziecka taka super jak twierdziła. Lisa miała świetną relację z Elvisem, który kochał ją ponad życie, za to matka traktowała ją chłodno, od zawsze miały trudną relację. Nie zrozumie ten, kto miał całe życie ciepłe stosunki z matką, śmiem twierdzić, że to więź z perspektywy rozwoju człowieka najbardziej istotna. Więc wyobraźcie sobie jak to boli, kiedy jednak matka nie kocha, nie szanuje, nie wspiera. Lisa wiedziala co to znaczy, tak samo Jennifer Aniston i wiele innych kobiet, przytulam Was wszystkie, wiem co czujecie.