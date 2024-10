Ujawniono, ile Cristiano Ronaldo płaci swoim pracownikom. Ma gest?

Cristiano Ronaldo to bez wątpienia jeden z bardziej rozpoznawalnych piłkarzy na świecie. Nic dziwnego, że sportowiec dysponuje olbrzymim majątkiem. Szacuje się, że w tym roku zarobi ponad 258 milionów dolarów. Mimo imponującej fortuny 39-latek stara się wychowywać swoje pociechy tak, by rozumiały wartość pieniądza i miały ambicje do tego, by w przyszłości pozyskiwać je własną, uczciwą pracą.

Jednocześnie Cristiano Ronaldo zaliczyć można do grona osób, które potrafią dzielić się tyn, co mają. Świadczy o tym chociażby to, jak na przestrzeni lat wypromował swoją ukochaną, Georginę Rodriguez.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Błaszczykowski szczerze o relacji z Lewandowskim: "Lubimy tworzyć takie historie. Czasami sobie je zmyślamy..."

Oto ile Cristiano Ronaldo płaci pracownikom. Mają wyjątkowo dużo wolnego

Okazuje się, że zawodnik Al-Nassr docenia również swoich pracowników. Rodzime media Cristiano dotarły do informacji na temat tego, ile zarabiają osoby zatrudnione w jego hotelach. Mowa o obiektach Pestana CR7, które znajdują się w takich lokalizacjach jak Lizbona, Funchal, Madryt, Marrakesz czy Nowy Jork.

Menadżerowie w placówkach w Portugalii i Hiszpanii otrzymują wynagrodzenie do 2300 euro, zaś osoby zatrudnione w obsłudze hotelowej dostają do dwóch tysięcy euro miesięcznie. Co ciekawe, w madryckim obiekcie niektórzy pracownicy mogą liczyć na wyjątkowo długi urlop - liczący nawet 50 dni w roku.

Jego sieć hoteli Pestana CR7, rozwijana na trzech kontynentach, oferuje pracownikom atrakcyjne wynagrodzenia, sięgające nawet 2300 euro miesięcznie - cytuje portugalskie media portal Gol24.

Przypominamy, że Ronaldo w rozwijanej wspólnie z Dionisio Pestaną spółce Pestana CR7 Holding posiada 50 proc. udziałów. Będący uznanym przedsiębiorcą z branży turystycznej wspólnik sportowca planuje dalszą ekspansję. Niebawem otwarte zostaną dwa nowe hotele Pestana CR7 - w Paryżu oraz Manchesterze.

Wiedzieliście o hotelowych inwestycjach piłkarza?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.