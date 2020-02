Hojny Cristiano Ronaldo wypłaca ukochanej MIESIĘCZNE KIESZONKOWE na "własne potrzeby". Mąż idealny?

Kobietka 25 min. temu zgłoś do moderacji 8 7 Odpowiedz

Ja pierdziele, kieszonkowe? Serio? Sorry kobietki, ale nie wyobrażam sobie brać od faceta jakiegoś kieszonkowego!!!kurcze, ja jestem zdania że skoro mam 2 rączki i 2 nóżki to potrafię iść do pracy i kupić sobie to co mi się podoba a nie patrzeć na faceta i czekać kiedy da mi kieszonkowe 🤦‍♀️🤦‍♀️ Albo ja jestem stara (29 lat) albo nie ogarniam teraz tego co się dzieje. Wy dziewczyny róbcie jak chcecie ale ja póki żyję to nigdy w życiu nie będę uzależniona od mojego ani żadnego faceta. Rozumiem, że mężczyzna robi swojej kobiecie prezenty ale to co w tym artykule jest opisane to nic innego jak sponsoring