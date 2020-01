Ukochana Cristiano Ronaldo świętuje 26. urodziny z rodziną: "Dziękuje mojemu mężowi za to, że dał mi to, co najważniejsze w życiu, nasze dzieci" (FOTO)

ala 27 min. temu zgłoś do moderacji 11 14 Odpowiedz

dziwne to wszystko. mloda laska sprzedala sie doszczetnie (ale choc za duza kase) - jest z gejem, zakochanym w sobie, majacym jakies dzieci po surykatkach i sama urodzila mu tez jakies - udaje szczsliwa rodzinke, wychowuje to stado, i tak z nim wegetuje... mysle ze ona musi byc bardo nieszczesliwa, bo jest jego zabawka i utrzymanka - nie moze moec wlasnego zdania i musi oddychc, jak on jej kaze, bo inaczej straci kase i dzieci pewnie tez... a "maz" - polowa moich kumpel mowia o swoich parterach "maz", to zaden dowod!