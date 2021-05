Ujawniono majątek Mateusza Morawieckiego i jego żony. Mają domy, mieszkania, działki...

Szczegóły życia prywatnego polskich polityków cieszą się ogromnym zainteresowaniem mediów. Najwięcej emocji bez wątpienia wzbudzają natomiast sprawy finansowe. Dziennikarze Wirtualnej Polski postanowili ostatnio przyjrzeć się majątkowi premiera Mateusza Morawieckiego. Łączną wartość posiadanych przez polityka i jego żonę nieruchomości i oszczędności oszacowano na ok. 40 mln złotych.

Zgodnie z ostatnim oświadczeniem majątkowym, złożonym w 2020 roku, Mateusz Morawiecki jest posiadaczem dwóch domów o łącznej wartości ok. 5 mln złotych. Jeden, położony w pobliżu plaży w Dębkach, został wyceniony na 3-3,5 mln. Kolejny to nieruchomość zlokalizowana w Golędzinowie nieopodal Wrocławia, na której znajduje się dom o powierzchni 150 mkw i domki letniskowe - wartość całości oszacowano na 1,9 mln.

Premier jest także właścicielem wycenianego na 1,1 mln mieszkania na Mokotowie oraz wartej ok. 200 tysięcy działki rolnej. Wraz z żoną posiada również segment we Wrocławiu o szacowanej wartości 1,35 mln. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski wspomniane nieruchomości nie stanowią jednak całego dobytku szefa rządu. W 2013 roku polityk i jego żona podzielili majątek. Nieruchomości, których właścicielką stała się wówczas Iwona Morawiecka, nie figurują już w żadnym oświadczeniu majątkowym premiera.

Duża część dobytku Morawieckich znajduje się we Wrocławiu i okolicach. Żona premiera jest posiadaczką dwóch działek przy ulicy Mokronoskiej (ok. 12,8 mln zł). W centrum Wrocławia zlokalizowane są za to będące własnością Iwony Morawieckiej kawalerka i 75-metrowe mieszkanie - wyceniane kolejno na 494 tys. i 688 tys. W tej samej okolicy znajduje się też należący do Morawieckiej lokal użytkowy (ok. 1,3 mln).

W 2012 roku małżonkowie wspólnie kupili kawalerkę na przedmieściach Wrocławia (wartość ok.178 tys.), której właścicielką obecnie jest jedynie żona premiera. Na tym samym osiedlu znajduje się też wspomniane już mieszkanie w zabudowie szeregowej, będące wspólną własnością małżonków. Obecnie na terenie segmentu prowadzona jest działalność gospodarcza. W 2012 roku Morawiecka zakupiła też działkę w Żernikach Wrocławskich - patrząc na ceny sąsiednich gruntów, jej wartość oszacowano na ok. 1,2 mln.

W 2008 roku Morawieccy wspólnie zakupili 300-metrowy apartament na warszawskim Mokotowie, wart ok. 5,5 mln złotych. Kilka lat później żona premiera stała się jedyną właścicielką nieruchomości. Morawiecka posiada także mieszkanie na warszawskim Służewcu prześmiewczo nazywanym Mordorem (wartość lokum: 836,5 tysiąca) - znajduje się ono tuż obok wspomnianego wcześniej lokalu należącego do Morawieckiego i wykazanego przez niego w oświadczeniu majątkowym. Małżonka Mateusza Morawieckiego jest również właścicielką działki ornej nad Bzurą (ok. 250 tys.).

Według dziennikarzy WP Morawieccy posiadają więc nieruchomości o łącznej wartości 31,3 mln złotych. Szacując majątek premiera i jego żony wzięto także pod uwagę ok. 3,5 mln zł za dwa sprzedane przez żonę premiera lokale we Wrocławiu, 4,93 mln zadeklarowanych przez szefa rządu oszczędności, wierzytelności (ok. 300 tys.) oraz sprzęt i meble (mniej więcej "skromne" 300 tysięcy). Łącznie fortunę Morawieckich oszacowano na ok. 40 mln.

A Wy, ile macie oszczędności?

