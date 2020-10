Ujawniono majątek fundacji ojca Rydzyka: "100 MILIONÓW ZŁOTYCH środków trwałych"

Jajo 21 min. temu zgłoś do moderacji 24 0 Odpowiedz

Ludzie, nie chodźcie do kościoła! Nie wspierajcie tej bandyckiej organizacji. Wiara w Boga nie potrzebuje chodzenia na msze etc. Wierzcie sami w sobie. Inaczej to sie nigdy nie skonczy, chociaż i tak niebywale cieszy mnie laicyzacja społeczeństwa. Obyśmy zostali druga Irlandia.