Ujawniono szczegóły powrotu Pauliny Chylewskiej do TVP. "Chcą zrobić z niej drugą Grażynę Torbicką"

Każdy kto ma firmę lub pracuje w spółkach, wie dobrze co to KRS, czy CEIDG, dziennikarze również.. mimo tej wiedzy przechodzą do TVP, wiedząc, że o tak nie można sobie zmienić zarządu , więc każdy kto idzie do neo TVP dobrze wie, że nie działa zgodnie z prawem. Jest to hipokryzja ludzi którzy obecnie tam pracują. Ciekawe jak wszystko wróci do normy to czy Ci co teraz tam pracują będą udawać, że nic nie wiedzieli. Przyjdzie czas na oddawanie pieniedzy.