Ujawniono szczegóły rozwodu Ariany Grande. Jej były mąż otrzyma GIGANTYCZNĄ KWOTĘ!

No i stało się. Trwające dwa lata małżeństwo Ariany Grande i 28-letniego agenta nieruchomości Daltona Gomeza ponoć dobiegło już oficjalnie końca w ubiegłym tygodniu. Zagraniczne media donoszą, że małżonkowie bardzo prędko doszli do ugody co do podziału majątku, a to ze względu na rozważnie skonstruowaną intercyzę, która została sporządzona jeszcze przed ich ślubem. Dzięki najnowszym doniesieniom portalu The Blast możemy dokładnie przestudiować, co przewidywała gwiazdorska intercyza.