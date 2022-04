Ukochana 75-letniego miliardera, Patrycja Tuchlińska, pokazuje synka i relacjonuje wielkanocny wypad pod palmy (ZDJĘCIA)

K. 6 min. temu zgłoś do moderacji 0 3 Odpowiedz

Wstrętne są te komentarze! Leje się z nich zawiść i zazdrość! Co kogo obchodzi ile kto ma i kto z kim jest?! Ważne jest to jacy ludzie są dla siebie na wzajem. Zajmij się sobą i popatrz jak dobrze Ci się żyje ze swoim partnerem. Jakim szacunkiem Cię dąży i co dla ciebie robi, żebyś czuła się szanowana i szczęśliwa. Może być, że ani kasy, ani szczęścia, ani szacunku. To jest dopiero pełnia nieszczęściach i powód do frustracji i nienawistnych komentarzy! Zanim kogoś obrzygasz. Wywietrz smród swojego nieszczęścia i nielojalności w związku!