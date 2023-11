Ukochana Marcina Hakiela składa mu imieninowe życzenia na Instagramie, publikując przy okazji ich WSPÓLNE zdjęcia. Romantycznie?

ja 19 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Życie, to każdego indywidualna sprawa. Być może dla większości osób liczą się bardziej wartości życiowe i tego będą się trzymać dlatego trudno zrozumieć świat celebrytów. Sami widzimy, jak często zmieniają partnerki/partnerow, jak chwalą się swoim bogatym życiem, a najbardziej zawsze cierpią dzieci, które na to patrzą. Takie osoby są szczęśliwe tylko chwilowo, a z czasem uświadamiają sobie swoje błędy, których już nie naprawią. Czy tym razem to na pewno miłość? Pożyjemy, zobaczymy. Miłego dnia. 😊