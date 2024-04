Ukochana Wojciecha Goli EKSPONUJE POŚLADKI, wygrzewając się na słońcu w Dubaju. Zareagowała nawet Caroline Derpienski (FOTO)

Blehhhh 43 min. temu zgłoś do moderacji 39 2 Odpowiedz

Widzę, ż codzienny przegląd gołych zadów w internecie to już norma. Czy człowiek chce, czy nie. Wszędzie musi zobaczyć goły zad. Dzizys, co się stało z ludźmi na przestrzeni ostatnich 10-20 lat…? Kiedyś było to wstydem i słusznie. Dzisiaj panienki nie wstydzą się przed nikim - ani przed partnerami, ani przed rodzicami, a nawet przed sobą. Ha tfu