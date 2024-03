Ukochana Wojciecha Goli przeszła METAMORFOZĘ! Nowa fryzura jest spełnieniem jej marzenia (ZDJĘCIA)

waw przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ja kiedyś jechałem po pracy autobusem (przegubowy Ikarus) ze Śródmieścia w rejon Stegien, lato, połowa lipca. Na "kołowrotku" jechałem tam stojąc, co jak wiele osób lubiłem, bo o te półokrągłe poręcze wygodnie się było opierać. A wszystkie miejsca siedzące były zajęte, poza tym w autobusie może 10 osób stało. A tu wpada panna 17-letnia, ulokowała się koło mnie, z 15 sekund minęło, a ta... biodrem do mojej ręki, dłoni przywarła. A ja (to przed 2008r. było) miałem 41 lat, ponad 20 lat więcej od niej! No fakt, wyglądałem o 3 mniej. A czemu to wspominam? Ubrana w jakieś luźne letnie spodnie, okulary niby przeciwsłoneczne miała, ale - naprawdę ładniejsza ! od tej laluni Goli, tyle że mniej makijażu, bez filtrów, a i oczywiście usta nie "napompowane". Nic tam, za 5 minut stwierdziłem, że z tych kobiet (lat 35-45) z II części autobusu, co siedzą twarzami w naszą stronę, któreś się w końcu zorientują w sytuacji - i się wyniosłem o 1/4 autobusu w tył. Jakimś tam brunetem 185 cm wzrostu nie jestem, a 178 też nie, to sytuacja była niejasna, może małolata do swego kopulanta jechała i ją już "nosiło". Tak że żadnych planów wobec niej nie realizowałem, a niby można było.