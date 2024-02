Dzień z życia Wojtka Goli i Sofi: kurtka za 30 tysięcy, czułości przy Złotej 44 i zakupy w centrum handlowym (ZDJĘCIA)

Gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Ona jeszcze głupiutka, można jej wybaczyć. Oczywiście nie każdy taki był za małolata, ale nie oszukujmy się, są ludzie niezbyt lotni i to nic złego, tak jak są ludzi mądrzejsi. Ale on? Ja wiem, że każdy facet marzy o młodej a przynjamniej młodszej, to nie mam wątpliwości. Ale jak on wygląda, ostrzyknięty, zafarbowany, nasterydowany. Chodzący kompleks. A wcale nie był wymoczkiem, do tego u boku nastolatka...nie wiem o co z nim chodzi