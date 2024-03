Wojtek Gola WYMIENIA CZUŁOŚCI z ukochaną na premierze filmu o Buddzie. Sofii na ściance brylowała z torebką za 19 tys. zł (ZDJĘCIA)

Alicja 18 min. temu zgłoś do moderacji 26 3 Odpowiedz

Zadajmy sobie pytanie co lepsze. Życie Sofii czy jak jej tam, czy takie życie jak mam ja i wiele z Was tu komentujących. Ja mam np nerwicę, rano mam rozwolnienie, przez cały dzień w pracy się trzęse, wypadają mi włosy. Wiadomo jak stres i lęki wpływają na zdrowie fizyczne. I wiecie co? Możecie się śmiać, ale czasami myślę, żeby po prostu znaleźć sobie bogatego faceta i mieć święty spokój. Móże nie byłaby to wielka miłość, ale przynajmniej zaczełabym żyć, a nie tylko modliła się, żeby już był piątek 17:00. Czasami sobie też myślę, że nie dziwie się jak jakaś dziewczyna zamiast koszmaru od pon do pt wybiera pokazywanie d..py na jakimś portalu. Tyle smutnych wniosków.