Ukochana Wojciecha Goli pręży smukłą sylwetkę na plaży w Dubaju (FOTO)

Ja o tym doskonale wiedziałem, jak się związałem z Sofii, ona mi wszystko powiedziała. My jesteśmy szczerzy ze sobą, także nie było zaskoczenia. Ja o tym wiedziałem, te filmiki widziałem. Ona była na większości ubrana, była też np. w stroju kąpielowym. (...) Nie ukrywam, że jakby była całkowicie naga, to by mi to przeszkadzało - przyznał Wojtek Gola w podcaście z Sylwestrem Wardęgą.