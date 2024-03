Wojtek Gola mówi o 15-letniej różnicy wieku między nim a Sofi: "Ja tego nie czuję"

Wojtek Gola o związku z Sofi i różnicy wieku

Dla mnie jest to dziwne. Żyjemy w XXI wieku. Myślałem, że ta tolerancja jest dużo większa na tego typu sprawy i zaskoczyło mnie to bardzo, że na kimś robi wrażenie 15-letnia różnica. Ja mam teraz trzydzieści pięć lat, Sofi skończyła dwadzieścia lat kilka dni temu. Jeśli ona miałaby dwadzieścia lat, a ja miałbym pięćdziesiąt czy sześćdziesiąt, to już by było dużo, że to jest starszy gość. A czy ja jestem takim dziadkiem? Ja nie czuje tej różnicy wieku - wyznał Wojtek Gola.