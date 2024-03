Tak kiedyś wyglądała o 16 lat młodsza ukochana Wojciecha Goli (STARE ZDJĘCIA)

852390 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Sama mam starszego starszego faceta, ale jest roznica miedzy zwiazkiem miedzy 19 latka a 35 latkiem, a zwiazkiem miedzy 43 latka i 60 latkiem. Ostatnio bylam na koncercie w klubie i wstep byl +18 lat - dziewczyny wygladaly tak mlodo, ze no kurde jak stary kon 35 lat sie oglada za taka malolata to musi miec jakies sklonnosci pdflskie, no nie ma innej opcji.Taka mloda to ona nawet pewnie nie wie jak sie pralke wlacza, wiec co innego moze w niej pociagac faceta? I zeby nie bylo, NIE nie jestem zazdrosna, jak stary kon 35lat bedzie sie ogladal za 27latkami to ja bede zadowolona