Ukochany Katarzyny Niezgody wyznaje jej miłość pod wspólnym zdjęciem: "Jest to rodzaj więzi, której NIE MOŻNA WYJAŚNIĆ" (FOTO)

Nie wierze w te bajeczki. Miłość 1, miłość 2 hahaha. Jakie to wygodne tłumaczenie. Nie ma teraz miłości, które trwają (małżeństwa, które przetrwały w mojej opinii to wymierający gatunek). Zmieniamy sobie ja rękawiczki, do tego się przyzwyczajamy, że to normalne. Faceci w wieku 40-50 lat to wciąż niewyszaleni chłopcy, którzy chcą się bawić. 50 latek który mówi "friends with benefits" ahahahaahaha stary jaki ty jesteś dla mnie benefit? ahahahahaha