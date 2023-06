Ukochany Roksany Węgiel zachwyca się narzeczoną i szaleje na koncercie Smolastego: "Nie jesteś tylko NA TEN SEZON" (FOTO)

Roksana Węgiel kilka miesięcy temu potwierdziła, że jej serce jest zajęte, a później sprawy potoczyły się już błyskawicznie. Po kilku wspólnych zdjęciach na Instagramie wywiadach i ściankach, 18-latka wyjawiła, że Kevin jej się oświadczył, a teraz w mediach coraz częściej podejmuje temat ślubu. Niedawno w rozmowie ze "Światem Gwiazd" przyznała nawet, że od samego początku była pewna relacji z ukochanym i "od początku dążyli do ślubu". Dalej piosenkarka wyznała, że długo rozmawiali z Kevinem o zaręczynach, a Mglej postarał się, by było to dla niej wyjątkowe wydarzenie.

Roksana Węgiel wspomina zaręczyny

Jest to jedno z najpiękniejszych wspomnień w moim życiu. To tak naprawdę jest moment, który kosztuje dużo emocji i zaangażowania. Pamiętam, że się popłakałam, moje emocje w tym momencie sięgnęły zenitu. To naprawdę było przepiękne - opowiadała.

W rozmowie z tym samym serwisem zdradziła, że rozmawiają z ukochanym o ślubie, a ona sama wybrała już swoją wymarzoną suknię ślubną. Okazało się, że Roxie do ołtarza pójdzie w "syrence". Przemyślana została już także kwestia nazwiska. Roksana stwierdziła, że "Węgiel" jest już jej marką, więc na pewno zostanie przy swoim, ale doda do niego nazwisko Kevina.

Ukochany Roksany Węgiel zachwyca się narzeczoną

Para nie ukrywa już swojej miłości w sieci, a Mglej chętnie komplementuje swoją narzeczoną. Tym razem pod zdjęciem Roxie z występu nie szczędził jej miłych słów.

Kochanie to, co Ty robisz na koncertach, to jest istny Top. Szczerze mówiąc, nigdy nie myślałem, że tak dobrze będę się bawić na popowych wykonaniach - pisał.

Kevin równie dobrze bawił się z ukochaną na koncercie Smolastego. Tekściarz na swoim Instagramie udostępnił bowiem relację z wykonania piosenki "Sezon". Na nagraniach widać szalejących pod sceną Węgiel i Mgleja wykrzykujących wers: "Nie jesteś tylko na ten sezon, nie ważne, co inni powiedzą".

